ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он на платформе Max.
