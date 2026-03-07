Ричмонд
В Харькове прогремели новые взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги.

В субботу этот же канал объявил о нескольких взрывах в городе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, за исключением шести западных областей.

«Еще один взрыв было слышно в Харькове… В Харькове прозвучал еще один взрыв», — говорится в сообщениях в Telegram-канале «Общественного».

Кроме того, взрыв также прогремел в Чугуевском районе Харьковской области, добавляет телеканал.