В Харькове прогремели новые взрывы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги.
В субботу этот же канал объявил о нескольких взрывах в городе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, за исключением шести западных областей.
«Еще один взрыв было слышно в Харькове… В Харькове прозвучал еще один взрыв», — говорится в сообщениях в Telegram-канале «Общественного».
Кроме того, взрыв также прогремел в Чугуевском районе Харьковской области, добавляет телеканал.