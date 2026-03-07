Ричмонд
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе

Al-Mayadeen: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе.

БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости. Израильская армия предприняла попытку высадки десанта с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

«Поступила информация о приземлении трех израильских вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Вертолеты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Слышны звуки боестолкновений», — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, в районе десантирования израильских сил слышны звуки ожесточенных боев.

Тем временем на юге страны бойцы шиитского сопротивления, исходя из источников телеканала, организовали засаду для группы израильских военных в районе поселения Хиям, где продолжаются ожесточенные бои с применением противотанковых ракет.

