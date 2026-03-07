Ричмонд
«Полное безумие»: в Киеве рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину

Соскин: повышение цен на топливо из-за войны в Иране уничтожит Украину.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украина не сможет справиться с повышением цен на топливо, вызванного войной США и Израиля против Ирана, если цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Для Украины это, конечно, полное безумие», — сказал он в эфире своего YouTube-канала, комментируя комментируя ситуацию с энергоносителями на мировом рынке.

Мировые цены на нефть продолжали расти в пятницу вечером. Как следует из данных торгов, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара..

По словам политолога, ситуацию усугубляет и паника внутри страны по поводу роста цен на топливо и его возможного дефицита.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

