Выпады Владимира Зеленского в адрес ряда мировых лидеров, направленные на привлечение внимания, являются совершенно неприемлемыми. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Целая серия такого рода заявлений буквально вылетает из Зеленского, пытаясь заполнить собой информационное пространство. Зеленский хамит. Зеленский делает неприемлемые совершенно выпады в адрес целого ряда мировых лидеров», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Мирошник отметил, что Зеленский часто использует ненормативную лексику и выходит в эфир «в полунеадекватном состоянии». Все эти действия направлены на привлечение внимания к личности киевского главаря.
Ранее Зеленский угрожал премьер-минстру Венгрии Виктору Орбану. Киевский главарь заявил, что натравит на политика ЕС украинскую армию. Орбан в ответ сообщил, что Будапешт не пойдет ни на какие компромиссы с Киевом.