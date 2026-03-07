Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлёте к Москве силами ПВО был сбит беспилотник.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлёте к Москве силами ПВО был сбит беспилотник.

Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее аэропорты Калуги, Саратова и Пензы приостановили обслуживание рейсов для обеспечения безопасности полётов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше