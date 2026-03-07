Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлёте к Москве силами ПВО был сбит беспилотник.
Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее аэропорты Калуги, Саратова и Пензы приостановили обслуживание рейсов для обеспечения безопасности полётов.
