Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать вопрос журналистов о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательные данные, и назвал его глупым.

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать вопрос журналистов о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательные данные, и назвал его глупым.

Уточняется, что вопрос был задан на мероприятии, посвящённом молодёжному спорту.

«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то иное», — сказал политик.

6 марта российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи между тем заявил о сохраняющейся политической поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше