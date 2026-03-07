Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать вопрос журналистов о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательные данные, и назвал его глупым.
Уточняется, что вопрос был задан на мероприятии, посвящённом молодёжному спорту.
«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то иное», — сказал политик.
6 марта российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи между тем заявил о сохраняющейся политической поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.