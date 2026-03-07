ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского на Украине занимается поддержкой самых настоящих нацистов, уверен американский журналист Такер Карлсон.
«Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — сказал Карлсон в своем подкасте.
В феврале заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что неонацизм на Украине угрожает мировому сообществу и препятствует стабильности в Европе. По его словам, режим Зеленского и его боевики по своей жестокости уже превзошли идеологических предшественников из Третьего рейха.
