Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов, уверен Карлсон

Карлсон: режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов.

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского на Украине занимается поддержкой самых настоящих нацистов, уверен американский журналист Такер Карлсон.

«Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — сказал Карлсон в своем подкасте.

В феврале заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что неонацизм на Украине угрожает мировому сообществу и препятствует стабильности в Европе. По его словам, режим Зеленского и его боевики по своей жестокости уже превзошли идеологических предшественников из Третьего рейха.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше