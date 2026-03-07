Мошенники перед 8 Марта обманывают россиян с покупками подарков

«В России Международный женский праздник 8 Марта является вторым по популярности праздником в стране. Этим фактором как раз пользуются киберпреступники, активизируя свои мошеннические схемы. В этом году нас ждет подборка следующих хорошо работающих схем: звонок от курьера, фишинговые сайты, подарки в мессенджерах и социальных сетях, спам с розыгрышами и скидочные коды», — рассказал он.