Дмитриев — об ослаблении санкций в отношении российской нефти: обсуждаем это с США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне слов главы Минфина США Скотта Бессента о возможном ослаблении санкций в отношении российской нефти заявил, что обсуждает эту тему с Вашингтоном.

«Обсуждаем это с США…», — написал он в соцсети X, комментируя публикацию о заявлении Бессента.

При этом, по словам Дмитриева, западные санкции доказали, что наносят ущерб мировой экономике.

Ранее Бессент заявил в интервью Fox Business, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Газета The Wall Street Journal между тем писала, что США требуют от Китая покупать меньше нефти у России и больше — у Америки.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
