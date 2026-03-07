Дмитриев — об ослаблении санкций в отношении российской нефти: обсуждаем это с США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне слов главы Минфина США Скотта Бессента о возможном ослаблении санкций в отношении российской нефти заявил, что обсуждает эту тему с Вашингтоном.
«Обсуждаем это с США…», — написал он в соцсети X, комментируя публикацию о заявлении Бессента.
При этом, по словам Дмитриева, западные санкции доказали, что наносят ущерб мировой экономике.
Ранее Бессент заявил в интервью Fox Business, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Газета The Wall Street Journal между тем писала, что США требуют от Китая покупать меньше нефти у России и больше — у Америки.