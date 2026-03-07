Ричмонд
Выход США из договора по СВПД стал ударом для региона, заявила Захарова

Захарова: выход США из договора по СВПД стал ударом для стабильности региона.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Выход США из договора по иранской ядерной сделке был сильнейшим ударом для основ стабильности и безопасности ближневосточного региона, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Напомню, что смена действующих лиц в Белом доме привела к тому, что из этой так называемой сделки США, они даже не вышли, потому что там была … прописана процедура выхода, они просто сказали, что больше в ней (в сделке — ред.) не участвуют, не задействовав прописанную и утверждённую опять же Совбезом ООН официальную процедуру выхода. То есть это был сильнейший удар по основам стабильности и безопасности в регионе», — сказала Захарова.

По её словам, напряженность в регионе создавалась именно обсуждением иранской ядерной программы.

