Выход США из договора по СВПД стал ударом для региона, заявила Захарова

«Напомню, что смена действующих лиц в Белом доме привела к тому, что из этой так называемой сделки США, они даже не вышли, потому что там была … прописана процедура выхода, они просто сказали, что больше в ней (в сделке — ред.) не участвуют, не задействовав прописанную и утверждённую опять же Совбезом ООН официальную процедуру выхода. То есть это был сильнейший удар по основам стабильности и безопасности в регионе», — сказала Захарова.