Дмитриев сообщил о переговорах с США по ослаблению санкций против России

Ранее глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке Вашингтон рассматривает возможность ослабления санкций на российскую нефть. Он уточнил, что Америка разрешила Индии импортировать нефть из России.