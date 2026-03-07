Дмитриев сообщил о переговорах с США по ослаблению санкций против России

В настоящее время ведутся переговоры с США относительно возможного ослабления санкций в отношении России. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Обсуждаем это с США, поскольку западные санкции оказались пагубными для мировой экономики», — написал политик в социальной сети X.
Так Дмитриев прокомментировал пост Бессента. В нем глава Минфина США заявил об ослаблении ограничений в отношении России. Уменьшение санкционного давления могло бы способствовать улучшению экономической ситуации.
Ранее глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке Вашингтон рассматривает возможность ослабления санкций на российскую нефть. Он уточнил, что Америка разрешила Индии импортировать нефть из России.