В Киеве в четвёртый раз за ночь прозвучали взрывы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины, летевший на столицу. По его словам, в настоящее время на месте падения обломков работают экстренные службы.