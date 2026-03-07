Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Нилов напомнил, что россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в июне

Короткая четырёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в июне с 8-го по 11-е число перед длинными выходными в честь Дня России.

Короткая четырёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в июне с 8-го по 11-е число перед длинными выходными в честь Дня России.

Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, добавив, что такое распределение рабочего времени соответствует положениям трудового кодекса.

«Перед праздником работать будем всего четыре дня — с понедельника 8 июня по четверг 11 июня включительно, причём 11 июня станет сокращённым рабочим днем», — цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее россиянам разъяснили правила работы в праздничные выходные.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева между тем рассказала о самых выгодных месяцах для отпуска весной и летом 2026 года.