Депутат Нилов напомнил, что россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в июне

Короткая четырёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в июне с 8-го по 11-е число перед длинными выходными в честь Дня России.
Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, добавив, что такое распределение рабочего времени соответствует положениям трудового кодекса.
«Перед праздником работать будем всего четыре дня — с понедельника 8 июня по четверг 11 июня включительно, причём 11 июня станет сокращённым рабочим днем», — цитирует парламентария РИА Новости.
Ранее россиянам разъяснили правила работы в праздничные выходные.
