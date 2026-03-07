Посол Азербайджана озвучил позицию Баку относительно инцидента в Нахичевани

«Что касается “ответных мер”, то я хотел бы уточнить — позиция Баку включает в себя политические, дипломатические и военные меры. Прежде всего иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести свои извинения азербайджанской стороне, а лица, совершившие этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности», — сказал посол.