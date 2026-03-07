Россиянам объяснили, как правильно выбрать цветы к 8 Марта

«Если всю листву удалили — значит, цветок давно хранится в магазине и в вазе долго не простоит. Выбирайте букеты с закрытыми бутонами. Хороший цветок наполнен влагой, отличается упругим стеблем и свежим видом листа. Цвет яркий, насыщенный, без желтизны. Не берите тюльпаны, стянутые резинкой. Это значит, что они долго стояли в воде. При правильном уходе срезанные тюльпаны в среднем сохраняют свежесть семь—десять дней», — пояснила она.