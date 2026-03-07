Россиянам объяснили, как правильно выбрать цветы к 8 Марта

При покупке цветов к 8 Марта необходимо обращать внимание на состояние стебля, бутона и лепестков, а также оберегать букет от перепадов температуры после покупки, посоветовала в беседе с RT доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.
«Стебель розы не должен быть слишком сухим. У роз признаком свежести считается наличие так называемой рубашки — нижних, более плотных лепестков у основания бутона. Лепестки должны быть упругими и эластичными, не до конца раскрывшимися. Если бутон уже распустился, то роза простоит меньше. Дольше сохраняются полураскрытые бутоны. В зависимости от сорта розы цветы могут сохраняться от семи до 14 дней», — объяснила специалист.
Говоря о хризантемах, она отметила, что несвежий цветок всегда осыпается, а кончики становятся дряблыми и иногда даже меняют цвет на коричневый.
«У свежей хризантемы листья зелёные, сочные, без сухих краёв и желтизны, хрустят при попытке оборвать или сломать», — рассказала Ноздрина.
Тем, кто планирует приобрести тюльпаны, эксперт посоветовала обратить на отсутствие листьев.
«Если всю листву удалили — значит, цветок давно хранится в магазине и в вазе долго не простоит. Выбирайте букеты с закрытыми бутонами. Хороший цветок наполнен влагой, отличается упругим стеблем и свежим видом листа. Цвет яркий, насыщенный, без желтизны. Не берите тюльпаны, стянутые резинкой. Это значит, что они долго стояли в воде. При правильном уходе срезанные тюльпаны в среднем сохраняют свежесть семь—десять дней», — пояснила она.
Отмечается, что гиацинты могут сохранять свежесть в вазе до недели или даже двух.
«Выбирайте гиацинты с закрытым цветком, проверяйте листья и стебли, при надавливании они издают характерный хруст», — подчеркнула собеседница RT.
При покупке мимозы важно обратить внимание на соцветия — они должны быть частично раскрыты, предупредила она.
«Наличие рыжеватых шариков, потемневших или сероватого оттенка говорит о том, что мимоза уже засыхает. Стебли должны быть эластичными, не слишком ломкими. Влажный срез свидетельствует, что цветок свежий, а жёсткие и сухие стебли — о долгом хранении после срезки», — рассказала Ноздрина.
Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что весенние цветы хороши по отдельности.
«Цветочный микс из тюльпанов, гиацинтов, мимозы и других цветов — один из самых недолговечных букетов. Известно, что в большие готовые букеты могут подмешивать подгнившие тюльпаны, а они “заражают” плесенью соседей — такой подарок в вазе долго не простоит. А нарциссы и вовсе не дают другим цветам пить воду», — отметила собеседница RT.
Чтобы букет дольше радовал, его нужно как можно быстрее поставить в воду и не оставлять надолго без влаги, посоветовала она.
«В холодное время года важно избегать резкого перепада температуры: после улицы лучше ненадолго оставить цветы в прохладном помещении, например в прихожей. Именно поэтому всегда стоит попросить флориста обернуть цветы в бумагу от холода. Если пакета нет, можно попросить целлофановый пакет. На случай ажиотажа вокруг цветов возьмите с собой пакет и газету из дома — эти материалы помогут вам защитить букет», — добавила специалист.
Перед тем как поставить букет в вазу, стебли рекомендуется подрезать, заявила эксперт.
«Для растений с мягким и толстым стеблем делают косой срез под 45 градусов — чем толще стебель, тем длиннее срез. У цветов с жёстким стеблем его можно аккуратно расщепить. Также необходимо удалить нижние листья, чтобы они не загнивали в воде. Подрезайте цветы по одному — это позволит следить за правильным углом среза и избежать появления пузырьков воздуха. Обновляйте срез каждые два-три дня — это помогает поддерживать хороший уровень водопоглощения», — заключила Ноздрина.
Ранее россиянам назвали подарки, которые нельзя дарить коллегам на 8 Марта.