Депутат Нилов: ЕГЭ не даёт оценить полноту знаний и понять ход мыслей школьников

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что единый государственный экзамен не даёт оценить полноту знаний и понять ход мыслей школьников.
По его словам, ЕГЭ является уже привычным механизмом, который защищают и на который настроились, однако представляет собой «шаблонный подход».
«…оценить полноту знаний он не даёт, понять ход мыслей не даёт. Он всё-таки шаблонного такого подхода», — цитирует парламентария РИА Новости.
Также Нилов отметил, что ЕГЭ является ещё и серьёзнейшей психологической травмой для детей.
Бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов между тем ранее выразил мнение, что отказ от единого государственного экзамена приведёт к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления «по звонкам».