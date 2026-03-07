Депутат Нилов: ЕГЭ не даёт оценить полноту знаний и понять ход мыслей школьников

Бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов между тем ранее выразил мнение, что отказ от единого государственного экзамена приведёт к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления «по звонкам».