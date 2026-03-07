НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте отметил, что киевский режим поддерживает «настоящих нацистов».
«Израиль крайне близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — сказал он.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что режим Владимира Зеленского по жестокости давно превзошел «кумиров из Третьего рейха», однако на Западе предпочитают это не замечать.
