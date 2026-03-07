США заподозрили Китай во взломе данных ФБР

В официальном отчете, подготовленном для Конгресса, ФБР отчиталось, что обнаружило подозрительную активность еще 17 февраля. В документе указано, что хакеры пользовались «усложненными» методами взлома. Белый дом совместно с ФБР, Агентством национальной безопасности и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры работает над устранением последствий взлома системы, сообщает Politico со ссылкой на источники.