США заподозрили Китай во взломе данных ФБР

Американские следователи считают, что хакеры, связанные с китайским правительством, несут ответственность за кибервторжение во внутреннюю компьютерную сеть Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Во взломанной сети содержится информация о звонках и интернет-активности людей, находящихся под наблюдением государства, пишет издание. Масштаб и серьезность вторжения неизвестны, расследование находится на ранней стадии.

В официальном отчете, подготовленном для Конгресса, ФБР отчиталось, что обнаружило подозрительную активность еще 17 февраля. В документе указано, что хакеры пользовались «усложненными» методами взлома. Белый дом совместно с ФБР, Агентством национальной безопасности и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры работает над устранением последствий взлома системы, сообщает Politico со ссылкой на источники.

