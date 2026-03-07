Ричмонд
Пезешкиан заявил, что Иран ожидает от России поддержку на фоне атак США и Израиля

Иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путины заявил, что в Тегеране ожидают от Москвы поддержки законных прав исламской республики на фоне атак США и Израиля.

Слова политика приведены в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы президента ИРИ.

«Иран ожидает, что Россия за счёт использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак», — говорится в сообщении.

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 6 марта.

В CNN ранее также сообщали, что оказать помощь Ирану готовится Китай.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше