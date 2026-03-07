Пезешкиан заявил, что Иран ожидает от России поддержку на фоне атак США и Израиля

Иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путины заявил, что в Тегеране ожидают от Москвы поддержки законных прав исламской республики на фоне атак США и Израиля.
Слова политика приведены в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы президента ИРИ.
«Иран ожидает, что Россия за счёт использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак», — говорится в сообщении.
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 6 марта.
В CNN ранее также сообщали, что оказать помощь Ирану готовится Китай.