Эксперт назвала самые популярные мошеннические схемы к 8 марта

Эксперт подчеркнула, что важно помнить, что курьеры никогда не просят предоплату за доставку, не просят код из смс в дистанционном режиме. Более того, она напомнила, что нельзя переходить по ссылкам от неизвестных контактов и открывать открытки, которые скрыты от предварительного просмотра.