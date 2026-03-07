Намеки для Зеленского: что значили слова Трампа о «козырях Киева»

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского «все меньше козырей», является отсылкой к перепалке в Белом доме. Об этом пишет The Independent.
«Его слова являются отсылкой к перепалке в Белом доме, во время которой вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил Владимиру Зеленскому, что тот находится в слабой позиции», — говорится в материале.
Издание отмечает, что Трамп «неоднократно повторял слова Кремля». Он утверждал, что Россия готова к мирному соглашению, если Украина откажется от части территорий, гарантий безопасности и планов по вступлению в НАТО.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский стал преградой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Президент США добавил, что у киевского главаря осталось еще меньше козырей. Он призвал Зеленского к заключению сделки.