В России появилось пять регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

В последний месяц года на фоне выплат премий и бонусов средние трудовые доходы более 200 тысяч рублей были в пяти регионах: в Москве (288,5 тысячи), на Чукотке (281,5 тысячи), в Магаданской области (249,3 тысячи), Ямало-Ненецком АО (216,8 тысячи) и на Камчатке (206,7 тысячи). При этом в позапрошлом году Камчатки в этом списке не было.