В пяти регионах России зафиксирована средняя зарплата выше 200 тысяч рублей

Так, в декабре на фоне выплат премий и бонусов средние трудовые доходы в Москве достигли 288,5 тыс. рублей, на Чукотке — 281,5 тыс. рублей, в Магаданской области — 249,3 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком АО — 216,8 тыс. рублей и на Камчатке — 206,7 тыс. рублей.