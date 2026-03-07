Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима

«Надо сказать, что в настоящее время таиландцы вообще пытаются упорядочить свою миграционную политику. Это касается не только россиян. То есть принимаемые меры по соблюдению правил въезда не носят какой-то дискриминационный характер», — подчеркнула дипломат.