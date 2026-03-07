Россия не получала от Таиланда данных о сокращении срока безвизового режима

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская сторона не получала от Таиланда данных о сокращении для россиян срока безвизового режима с 60 до 30 дней, заявила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
«Официальную информацию на этот счет мы пока не получали», — сказала Воробьева.
По ее словам, решение разрешить россиянам въезжать в страну на 60 дней было принято таиландской стороной «инициативно», а подписанные ранее двусторонние договоренности, закрепленные в межправительственном соглашении РФ и Таиланда, предусматривали 30-дневное безвизовое пребывание для граждан обеих стран в туристических целях.
«Надо сказать, что в настоящее время таиландцы вообще пытаются упорядочить свою миграционную политику. Это касается не только россиян. То есть принимаемые меры по соблюдению правил въезда не носят какой-то дискриминационный характер», — подчеркнула дипломат.
Ранее сообщалось, что правительство Таиланда поручило недавно созданному комитету по визовой политике изучить результаты применения безвизового режима въезда в страну иностранных туристов, в том числе россиян.