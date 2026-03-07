Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Катар предлагает сдачу в аренду десять танкеров для СПГ

Bloomberg: Катар предлагает сдачу в аренду десять танкеров для СПГ.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Катар предлагает сдачу в аренду десяти танкеров для перевозки СПГ на фоне остановки внутреннего производства из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

«Катар предлагает в аренду в общей сложности десять танкеров для СПГ, находящихся в его ведении, тогда как крупный экспортный терминал страны в Персидском заливе остается закрытым из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. А министерство обороны Саудовской Аравии сообщало о падении обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше