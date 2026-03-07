СМИ: Катар предлагает сдачу в аренду десять танкеров для СПГ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Катар предлагает сдачу в аренду десяти танкеров для перевозки СПГ на фоне остановки внутреннего производства из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
«Катар предлагает в аренду в общей сложности десять танкеров для СПГ, находящихся в его ведении, тогда как крупный экспортный терминал страны в Персидском заливе остается закрытым из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.
Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. А министерство обороны Саудовской Аравии сообщало о падении обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства.