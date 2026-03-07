«Это безумие!» В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране

Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.