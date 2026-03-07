«Это безумие!» В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не простит попытку вмешательства Владимира Зеленского в конфликт в Иране, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это “вторжение”, устроив фирменный жесткий прием для Зеленского, как тогда в Белом доме», — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский ведет себя крайне двулично, якобы пытаясь показать свою силу и, в тоже время, выпрашивая деньги на оборону.
«В любом случае, об этом не может быть и речи. США, похоже, не заинтересованы в получения помощи от Киева, да и сами оказывать ее не спешат», — подытожил Меркурис.
Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
В прошлую субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.