Саудовская Аравия сбила четыре БПЛА, направлявшихся к нефтяному месторождению

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии пресекли попытку атаки на ключевой энергетический объект королевства. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники, перехвачены четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Ирана.

Источник: Life.ru

«Саудовская Аравия перехватила четыре дрона, запущенных в сторону нефтяного месторождения Шейба», — говорится в публикации. Инцидент произошёл в пустынной местности Руб-эль-Хали, где расположено месторождение. Информацию о перехвате позднее подтвердили в пресс-службе министерства обороны королевства.

Ранее сообщалось, что на американской военной базе в Багдаде начался пожар после удара беспилотника. В сообщении телеканала утверждается, что инцидент произошёл на объекте под названием «Виктория». Информация о возможных последствиях или пострадавших не уточняется.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

