С 1 апреля в России увеличатся выплаты пенсий для ряда категорий граждан

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 1 апреля у ряда категорий граждан увеличится размер пенсии.
Так, ожидается индексация социальных пенсий на величину роста прожиточного минимума пенсионера. Размер увеличения составит 6,8%.
Кроме того, будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности I, II, III групп, пенсии инвалидам с детства, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Также увеличится размер и пенсий представителей малочисленных народов Севера — мужчин с 55 лет и женщин с 50 лет, и пенсионеров, чей возраст с 1 апреля достигнет 80 лет.
«С 1 апреля на 6,8% будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению отдельным категориям граждан, включая федеральных льготников», — цитирует Финогенову РИА Новости.
К ним относятся военные, проходившие службу по призыву, лётчики-испытатели и космонавты, а также участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие. Помимо этого будут проиндексированы выплаты за особые заслуги перед Россией (для Героев Российской Федерации, чемпионов Олимпийских игр и других).
Ранее сообщалось, что традиционная апрельская индексация социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения коснётся около 4,3 млн человек.
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец между тем отметил, что для сохранения ряда льгот пенсионеры должны обратиться в Соцфонд.