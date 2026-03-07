СМИ: на Украине после инцидента в Венгрии начались проблемы с наличными

«После истории с украинскими инкассаторами в Венгрии в украинских банках начались проблемы с наличной валютой… В связи с этим дефицитом Нацбанк заявил, что 9 марта проведет для банков обмен безналичной валюты на наличную — чтобы запасы в кассах соответствовали спросу», — говорится в публикации «Страны» в ее Telegram-канале со ссылкой на заявление.