СМИ: на Украине после инцидента в Венгрии начались проблемы с наличными

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Проблемы с наличными начались в украинских банках после инцидента с задержанием украинских граждан в Венгрии, утверждает украинское издание «Страна» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Киева объяснений. Глава украинского МИД Андрей Сибига позднее сообщил, что Украина вернула своих граждан.
«После истории с украинскими инкассаторами в Венгрии в украинских банках начались проблемы с наличной валютой… В связи с этим дефицитом Нацбанк заявил, что 9 марта проведет для банков обмен безналичной валюты на наличную — чтобы запасы в кассах соответствовали спросу», — говорится в публикации «Страны» в ее Telegram-канале со ссылкой на заявление.