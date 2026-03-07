Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС России нашли подземный город ВСУ под Графским

ВС РФ нашли подземный пулеметный город ВСУ под освобожденным Графским.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Штурмовики 82-го мотострелкового полка шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нашли под лесом на подступах к населённому пункту Графское в Харьковской области подземный город из пулемётных точек, выстроенный украинскими войсками, рассказал командир штурмового взвода с позывным «Спартак».

Об освобождении Графского Минобороны РФ сообщило 25 февраля.

«Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей», — приводит слова «Спартака» Минобороны РФ.

Командир добавил, что через сеть окопов ВСУ намеревались застать российских бойцов врасплох. Один раз украинские военнослужащие даже выскочили на российское штурмовое подразделение почти с тыла. Их планы тогда нарушил пулемётчик ВС РФ, отметил «Спартак».

В самом населённом пункте многие дома, в которых располагались ВСУ, также были соединены подземными тоннелями, рассказал боец. Однако российские штурмовики их выявили и «обрезали пути» украинцам.

«Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена», — пояснил «Спартак».

Перед наступлением на Графское активно дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники уничтожили основные огневые позиции противника, рассказали в МО РФ. Штурмовики в это время готовили укрепления и пункты временной дислокации, а также копили силы для основного штурма.

«Также велась активная артподготовка. Расчёты наносили огневое поражение и уничтожали укрепления, блиндажи и подземные коммуникации ВСУ. Кроме этого, подавляли точки запуска вражеских БПЛА, вели контрбатарейную борьбу и уничтожали огневые точки украинских формирований», — отметили в МО РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше