Россиян предупредили, чем опасна зрительная нагрузка перед сном

«Когда мы подолгу смотрим на экран или текст в 20—30 сантиметрах от лица, цилиарная мышца (мышца внутри глаза, которая помогает менять фокус. — RT) постоянно напряжена и держит взгляд “на ближнем”. Если просмотры затягиваются на часы, она не успевает полностью расслабиться. Утром ей нужно время, чтобы снова уверенно работать вдаль. Первые минуты предметы вдалеке выглядят размытыми, глаза тяжело переносят яркий свет. Это похоже на временную близорукость после ночного экрана», — объяснила эксперт.