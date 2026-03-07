Россиян предупредили, чем опасна зрительная нагрузка перед сном

Многие люди смотрят сериалы, листают ленту или читают с телефона до поздней ночи. После этого утром у них может двоиться в глазах, а свет казаться слишком резким, предупредила в беседе с RT специалист офтальмологического центра «Зрение» Владлена Азима.
«Когда мы подолгу смотрим на экран или текст в 20—30 сантиметрах от лица, цилиарная мышца (мышца внутри глаза, которая помогает менять фокус. — RT) постоянно напряжена и держит взгляд “на ближнем”. Если просмотры затягиваются на часы, она не успевает полностью расслабиться. Утром ей нужно время, чтобы снова уверенно работать вдаль. Первые минуты предметы вдалеке выглядят размытыми, глаза тяжело переносят яркий свет. Это похоже на временную близорукость после ночного экрана», — объяснила эксперт.
Она предупредила, что нагрузка на глаза усиливается, если шрифт слишком мелкий, сериал смотрят в полной темноте, а также когда человек почти не моргает, залипая на сюжете.
«В таких условиях глаза быстрее пересыхают, а мышца, отвечающая за фокусировку, дольше остаётся в напряжении», — добавила врач.
Специалист посоветовала увеличить размер шрифта до комфортного, держать монитор примерно на расстоянии вытянутой руки, а телефон — не ближе 30—40 сантиметров.
Кроме того, по её словам, стоит добавить мягкий свет в комнате, чтобы экран не был единственным ярким пятном, а также избегать очень мелких подписей и резкого контраста в полной темноте.
«Для глаз важнее не общий хронометраж, а то, как вы распределяете нагрузку», — предупредила эксперт.
Она порекомендовала каждые 20 минут на 20 секунд переводить взгляд вдаль, примерно на 6 метров, а раз в 30−40 минут стоит делать паузу подлиннее: встать, пройтись по комнате, отвлечься от экрана хотя бы на минуту.
«К офтальмологу нужно обратиться, если размытое зрение вдаль держится дольше нескольких дней, появляются головные боли, трудно сфокусироваться на строках, возникает двоение, ощущение “шторки”, вспышки или резкое падение чёткости. В такой ситуации важно пройти диагностику и исключить другие причины, а не ограничиваться только уменьшением времени у экрана», — заключила врач.
Ранее профессор, доктор медицинских наук офтальмохирург Татьяна Шилова объяснила в беседе с RT, почему президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военными во французском городе Истр с залитым кровью глазом.