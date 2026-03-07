В России будут изданы новые книги Жванецкого

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, закончил Институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с артистами Романом Карцевыми и Виктором Ильченко он создал Одесский театр миниатюр, а в 1988 году стал художественным руководителем Московского театра миниатюр.