В России будут изданы новые книги Жванецкого

РИА Новости: в России будут изданы новые книги Жванецкого.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вдова писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья рассказала РИА Новости, что планирует издать две книги мужа, которые ранее не опубликовали.

«Я хочу издать книжку про животных, там не очень много рассказов, примерно 40 — только про природу и животных», — сказала агентству Жванецкая.

Вдова добавила, что также готовит еще одну книгу, которую муж не успел издать при жизни.

«Я ее немного должна доработать, и тоже буду издавать — цикл произведений последних лет, они более лирические, более печальные», — уточнила Жванецкая.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, закончил Институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с артистами Романом Карцевыми и Виктором Ильченко он создал Одесский театр миниатюр, а в 1988 году стал художественным руководителем Московского театра миниатюр.

По произведениям Жванецкого создали многочисленные спектакли, он — автор множества книг, в том числе «Моя Одесса», «Жаркое лето», «Мой портфель». Писатель скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.