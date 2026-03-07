Ричмонд
МИД: Киев может устроить провокацию на Украине или в Европе, чтобы вернуть внимание

Киевский режим может организовать провокацию на Украине или в Европе, чтобы вернуть внимание, которое он теряет на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

При этом дипломат не исключает, что среди вариантов могут быть какие-либо подрывы, а также использование радиационно опасных мощностей.

«Главная задача — чтобы было много крови, была болезненная тема и был большой резонанс. И чтобы в этой истории можно было бы винить Россию и можно было бы сказать, что Украина в этом смысле является потерпевшей стороной, независимо от того, что она является непосредственным организатором», — указал Мирошник.

В Berliner Zeitung ранее писали, что в Киеве растёт страх из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Украинское издание «СТРАНА.ua» также отмечало, что военная операция США в Иране несёт огромные риски для Украины.

