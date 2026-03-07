МИД: Киев может устроить провокацию на Украине или в Европе, чтобы вернуть внимание

«Главная задача — чтобы было много крови, была болезненная тема и был большой резонанс. И чтобы в этой истории можно было бы винить Россию и можно было бы сказать, что Украина в этом смысле является потерпевшей стороной, независимо от того, что она является непосредственным организатором», — указал Мирошник.