Религовед Лункин раскрыл смысл странного молебна в Белом доме с Трампом

Видео с молебна в Белом доме появилось в Сети. В кадре видно, что во главе стола сидит президент США Дональд Трамп, а его окружают религиозные лидеры. Смысл этого мероприятия aif.ru раскрыл религиовед Роман Лункин.
«Трамп устраивает такого рода собрание религиозных лидеров, фактически, таинство вокруг себя, как “помазанника божьего”, уже не в первый раз. Такой совет религиозных лидеров разных конфессий, где присутствуют, в том числе, католики православные, был создан ещё в 2017 году, когда начался первый президентский срок Трампа. Эти религиозные лидеры окружали Трампа на инаугурации. Сам Трамп позиционирует себя как защитник настоящих консервативно-христианских ценностей», — объяснил религовед.
Лункин отметил, что проведенная в Белом доме церемония называется «молитвенным щитом».
«Это молитвенный щит, который как бы устанавливают эти пасторы в ходе молитвы и возложения рук на президента во время вот этой встречи, где они вместе молятся. В значительной степени это и символический такой акт, поскольку показывает, что Трамп, как он сам провозглашал, защитник всех христиан в мире и собственно традиций, и христианской идентичности против неолиберальной заразы», — сказал он.
Эксперт объяснил, что «молитвенный щит» предполагает поддержку действий Трампа по трем направлениям.
«Во-первых, это поддержка христиан и христианской веры во всем мире, и в связи с этим Трамп и его администрация по-своему трактуют понятие религиозной свободы и свободы совести, прежде всего, как защиту традиционных ценностей и христианства. Во-вторых, это поддержка и защита со стороны США Израиля, то есть евреев, это христианский сионизм или мессианский иудаизм», — сказал Лункин.
Эксперт уточнил, что складывающаяся ситуация похожа на крестовый поход, но на новом уровне.
«В крестовый поход шли освобождать святыни, а тут получается, что, прежде всего, поддерживают евреев на святой земле», — резюмировал он.