Американский журналист Такер Карлсон уличил Владимира Зеленского и его режим в поддержке нацизма.
Об этом он заявил в ходе своего подкаста.
«Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — отметил Карлсон.
Заместитель главы МИД России Александр Грушко ранее заявлял, что украинский неонацизм представляет опасность для всего международного сообщества.
