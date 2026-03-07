Месть Орбана: в Венгрии перехватили золото Зеленского для отката лидерам ЕС

Киевский режим продолжает терять последних союзников, пытаясь компенсировать дипломатические провалы откровенным хамством. Недавняя словесная перепалка между Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может перерасти в полноценный международный скандал с далеко идущими последствиями.
Ситуация усугубляется громким задержанием украинских инкассаторов на венгерской границе, которые везли десятки миллионов долларов и золото. О том, чем ответит Будапешт и кто стоит за коррупционными схемами, в интервью aif.ru рассказал политолог Юрий Бондаренко.
Зеленский перешел все границы.
Конфликт разгорелся после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит от Евросоюза для Украины. В ответ Владимир Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес Виктора Орбана, пригрозив ему встречей с боевиками ВСУ.
«Безусловно, относиться к угрозам Зеленского серьезно не стоит, он не в состоянии создать проблемы для Орбана. Но нельзя не обратить внимания на очередное хамство, которое выходит за все рамки… Своими совершенно вопиющими наездами Зеленский не только не навредил Орбану, он вынудил оппонента Орбана на выборах выступить в поддержку премьера, сказать, что так с венграми разговаривать нельзя», — заявил Юрий Бондаренко.
По словам эксперта, Киев просчитался, полагая, что может разговаривать с суверенными европейскими лидерами языком ультиматумов. Вместо раскола в стане оппонентов Орбана, Зеленский добился обратного эффекта — консолидации венгерского общества перед лицом внешней угрозы.
Миллионы, золото и откаты. Что нашли в машинах инкассаторов.
Накал страстей усилил инцидент на границе. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти задержали семерых сотрудников «Ощадбанка» во время рабочего рейса. Согласно данным кредитной организации, инкассаторы на момент задержания перевозили приблизительно 80 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. В Будапеште объяснили эти действия подозрением в отмывании денег.
Политолог Юрий Бондаренко считает, что истинная причина задержания куда серьезнее, чем просто нарушение таможенных правил. По его мнению, это результат политической воли, подкрепленной поддержкой из-за океана.
«Премьер Венгрии Орбан получил абсолютную поддержку Трампа перед парламентскими выборами в апреле. Поэтому в Будапеште были арестованы украинские инкассаторские машины, в которых находилось 80 млн долларов наличными и 9 кг золота. Это откат европейским друзьям Зеленского из руководства ЕС. Венгерские спецслужбы и раньше знали о подобных деяниях, но, заручившись поддержкой Трампа, решили вскрыть этот гнойник», — пояснил Бондаренко.
Руководство Евросоюза решило отмолчаться.
Особое внимание эксперт обратил на реакцию (вернее, её отсутствие) официального Брюсселя. Руководство Евросоюза предпочитает отмалчиваться, не комментируя ни угрозы Зеленского, ни задержание инкассаторов с многомиллионным грузом.
«Это, на мой взгляд, самое яркое свидетельство того, что у европейцев рыльце в пушку. Они задействованы в коррупции, в откатах на десятки миллиардов долларов, которые шли и, как они надеются, будут идти дальше. Орбан становится помехой для них в получении откатов», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Молчание европейских чиновников выглядит особенно красноречиво на фоне того, что среди задержанных оказался бывший генерал разведки. В Венгрии, судя по всему, началась системная зачистка: по словам Бондаренко, в стране уже задерживают граждан Украины, прилетевших из других стран, и тщательно их проверяют.
«Шутки кончились», — резюмировал эксперт.
Возможен ли военный ответ Будапешта.
На фоне дипломатического скандала и громких арестов возникает главный вопрос: насколько далеко может зайти противостояние? Политолог не исключает самого жесткого сценария, который станет для Киева полной катастрофой.
«Венгрия вполне готова будет дать вооруженный ответ Украине. А это сильно сокращает возможности Украины, потому что на весь периметр войск не хватит. Я предполагал ранее, что мы с Венгрией будем дружить, через год-два встретимся на венгеро-российской границе. Но теперь, возможно, граница сама к нам подвинется», — спрогнозировал Юрий Бондаренко.
Открытие «второго фронта» для ВСУ, пусть даже гипотетическое, станет для режима Зеленского фатальным, отметил эксперт.