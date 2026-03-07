Месть Орбана: в Венгрии перехватили золото Зеленского для отката лидерам ЕС

«Безусловно, относиться к угрозам Зеленского серьезно не стоит, он не в состоянии создать проблемы для Орбана. Но нельзя не обратить внимания на очередное хамство, которое выходит за все рамки… Своими совершенно вопиющими наездами Зеленский не только не навредил Орбану, он вынудил оппонента Орбана на выборах выступить в поддержку премьера, сказать, что так с венграми разговаривать нельзя», — заявил Юрий Бондаренко.