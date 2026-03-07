Ричмонд
Меркурис: Трамп не простит Киеву попытку вмешательства в конфликт в Иране

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не простит попытку вмешательства Владимира Зеленского в конфликт в Иране.

По его словам, американский лидер считает Зеленского слабым, в то время как тот «нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут».

«Это же безумие! Трамп не простит это “вторжение”, устроив фирменный жёсткий приём для Зеленского, как тогда в Белом доме», — сказал Меркурис.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее иронично отреагировал на намерение Зеленского отправить ВСУ защищать американские базы.

Депутат Госдумы Александр Бородай, в свою очередь, также назвал «дешёвым трёпом» заявление Зеленского о намерении отправить украинских специалистов на Ближний Восток.

