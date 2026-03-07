Польша подняла авиацию на фоне якобы активности России на Украине

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация… Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — говорится на странице оперативного командования в соцсети X.
Польские военные утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76−77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).