Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша подняла авиацию на фоне якобы активности России на Украине

Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности РФ на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация… Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — говорится на странице оперативного командования в соцсети X.

Польские военные утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76−77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).