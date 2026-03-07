Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал остановить боевые действия США и Израиля в Иране: детали разговора с Пезешкианом

Путин поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин с иранским коллегой Масудом Пезешкианом провели телефонный разговор. Российский лидер выступил с требованием немедленно остановить американо-израильскую агрессию в отношении Исламской Республики.

Путин подчеркнул необходимость решения всех проблем в Ближневосточном регионе исключительно мирными средствами и за столом переговоров.

Кроме того, российский президент выразил глубокие соболезнования иранскому народу и руководству в связи с трагической гибелью аятоллы Али Хаменеи, его близких, высокопоставленных лиц и множества мирных граждан.

Президент Ирана поблагодарил российского коллегу за поддержку иранского народа. Россия и Иран также подтвердили намерение поддерживать диалог.

В ходе разговора Путин информировал, что он постоянно взаимодействует с главами государств, входящих в состав ССАГПЗ.

«Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта», — говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

Накануне Путин дал поручение МЧС России усилить работу по вывозу российских граждан из ближневосточных государств. Ранее россияне оказались заблокированы в странах из-за вооруженного конфликта и не могли самостоятельно покинуть страну.

В ходе телефонных переговоров министры иностранных дел России и Омана — Сергей Лавров и Бадр аль-Бусаиди — выступили за немедленное прекращение всех военных действий в отношении Ирана. Глава МИД РФ выразил благодарность официальному Абу-Даби за поддержку в организации вывоза россиян, временно пребывавших в ОАЭ.

Тогда же глава российского МИД призвал все страны Ближнего Востока прекратить боевые действия. Лавров особо акцентировал внимание на необходимости прекратить любые атаки, приводящие к гибели людей, — будь то на территории Ирана или в иных государствах Персидского залива.

Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате совместных атак США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше