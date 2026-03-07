Путин призвал остановить боевые действия США и Израиля в Иране: детали разговора с Пезешкианом

Президент РФ Владимир Путин с иранским коллегой Масудом Пезешкианом провели телефонный разговор. Российский лидер выступил с требованием немедленно остановить американо-израильскую агрессию в отношении Исламской Республики.
Путин подчеркнул необходимость решения всех проблем в Ближневосточном регионе исключительно мирными средствами и за столом переговоров.
Кроме того, российский президент выразил глубокие соболезнования иранскому народу и руководству в связи с трагической гибелью аятоллы Али Хаменеи, его близких, высокопоставленных лиц и множества мирных граждан.
Президент Ирана поблагодарил российского коллегу за поддержку иранского народа. Россия и Иран также подтвердили намерение поддерживать диалог.
В ходе разговора Путин информировал, что он постоянно взаимодействует с главами государств, входящих в состав ССАГПЗ.
«Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта», — говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.
Накануне Путин дал поручение МЧС России усилить работу по вывозу российских граждан из ближневосточных государств. Ранее россияне оказались заблокированы в странах из-за вооруженного конфликта и не могли самостоятельно покинуть страну.
В ходе телефонных переговоров министры иностранных дел России и Омана — Сергей Лавров и Бадр аль-Бусаиди — выступили за немедленное прекращение всех военных действий в отношении Ирана. Глава МИД РФ выразил благодарность официальному Абу-Даби за поддержку в организации вывоза россиян, временно пребывавших в ОАЭ.
Тогда же глава российского МИД призвал все страны Ближнего Востока прекратить боевые действия. Лавров особо акцентировал внимание на необходимости прекратить любые атаки, приводящие к гибели людей, — будь то на территории Ирана или в иных государствах Персидского залива.
Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате совместных атак США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.