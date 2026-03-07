Захарова: ЕС ждет энергетический коллапс в свете кризиса на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с серьезными проблемами в энергетической сфере на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, происходящее уже приводит к серьезным последствиям для европейского рынка энергоресурсов.
Она отметила, что текущую ситуацию следует рассматривать не только в контексте украинского кризиса, но и с учетом влияния событий на Ближнем Востоке. Именно они, по ее мнению, усиливают давление на энергетическую систему европейских стран.
Захарова также подчеркнула, что на фоне напряженности резко выросли цены на основные энергоресурсы, включая газ и нефть. Это, как она считает, усугубляет положение европейских государств, которым становится все сложнее обеспечивать стабильные поставки топлива.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что энергетический кризис в Приднестровье случился после решений, принятых Киевом и Кишинёвом.