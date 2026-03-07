В Госдуме объяснили, имеют ли право дачники установить глухой забор в 2026 году

«Также напомню о противопожарных и санитарных разрывах. Даже если забор прозрачный, от него до жилого дома соседа должно быть не менее трёх метров, до бани или гаража — метр, до высоких деревьев — два-четыре метра. Это требования безопасности, и они едины для всех. Что касается согласования с соседом: для прозрачного забора в пределах норм письменное разрешение не требуется, но здравый смысл подсказывает, что лучше обсудить планы устно, а ещё лучше — зафиксировать договорённости на бумаге», — разъяснил он.