В Госдуме объяснили, имеют ли право дачники установить глухой забор в 2026 году

Вопрос установки глухого забора между соседями в 2026 году остаётся одним из самых острых в дачных и частных хозяйствах. Люди хотят уединения, защиты от пыли и ветра, но при этом важно понимать чёткие границы дозволенного, чтобы многолетняя дружба с соседом не закончилась судебными тяжбами.

Об этом рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Прежде всего нужно различать два типа территорий: земли индивидуального жилищного строительства и земли садоводческих товариществ. В ИЖС законодательство сегодня достаточно лояльно — сплошной забор ставить можно, его высота обычно ограничивается 2—2,2 метра, но здесь необходимо сверяться с местными правилами землепользования и застройки, поскольку муниципалитеты вправе вводить свои корректировки», — объяснил он.

При этом в СНТ ситуация принципиально иная, предупредил депутат.

«С середины 2025 года действует прямой запрет на глухие ограждения между участками. Связано это с тем, что садоводство — зона сезонного проживания и активного огородничества, где соседние наделы не должны затеняться. Разрешены только прозрачные или решётчатые конструкции, которые пропускают свет и воздух: сетка-рабица, штакетник с зазорами, ковка», — добавил парламентарий.

Он предложил использовать компромиссный вариант — комбинированный забор.

«Нижнюю часть высотой до 70—75 сантиметров делают глухой — это защищает от сорняков и мелких животных, а верхнюю монтируют из просвечивающих материалов. Такая конструкция не нарушает нормы и не создаёт сплошной тени на огороде соседа. Крайне важный момент — точное расположение забора. Он должен стоять строго по меже, то есть по официальной границе между участками. Если границы не уточнены, не проведено межевание, любое строительство становится рискованным: вы можете случайно захватить чужую землю, и тогда суд обяжет сносить ограждение за свой счёт», — подчеркнул собеседник RT.

Перед началом работ Чаплин порекомендовал свериться с данными Росреестра и при необходимости вызвать кадастрового инженера.

«Также напомню о противопожарных и санитарных разрывах. Даже если забор прозрачный, от него до жилого дома соседа должно быть не менее трёх метров, до бани или гаража — метр, до высоких деревьев — два-четыре метра. Это требования безопасности, и они едины для всех. Что касается согласования с соседом: для прозрачного забора в пределах норм письменное разрешение не требуется, но здравый смысл подсказывает, что лучше обсудить планы устно, а ещё лучше — зафиксировать договорённости на бумаге», — разъяснил он.

Если же сосед уже возвёл сплошную стену, которая затеняет участок или нарушает нормативы, гражданин вправе направить претензию, а затем обратиться в администрацию или суд, заключил депутат.

