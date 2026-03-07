Ричмонд
Слюсарь: БПЛА сбиты над тремя районами Ростовской области

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в трёх районах региона были уничтожены БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в трёх районах региона были уничтожены БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Речь, по его словам, идёт о Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву.

