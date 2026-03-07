Слюсарь: БПЛА сбиты над тремя районами Ростовской области

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в трёх районах региона были уничтожены БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Речь, по его словам, идёт о Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше