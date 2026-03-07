Ричмонд
Армия Ирана: США применили против Тегерана запасы оружия для третьей мировой

Из-за этого Вашингтон будет уязвим в потенциальном конфликте с другой страной, заявил официальный представитель Генштаба ВС исламской республики генерал Абольфазль Шекарчи.

ТЕГЕРАН, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты использовали против Ирана резервы вооружения, которое хранилось «для третьей мировой войны». Об этом заявил официальный представитель Генштаба ВС исламской республики генерал Абольфазль Шекарчи.

«Американцы испытали все свое оружие и даже извлекли из резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», — приводит его слова агентство Fars.

По словам Шекарчи, из-за этого США будут уязвимы в потенциальном конфликте с другой страной.

