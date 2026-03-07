Политик Мема: Размещение ядерного оружия в Финляндии грозит столкновением с РФ

Размещение ядерного оружия в Финляндии грозит столкновением с Российской Федерацией. Об этом в пятницу, 6 марта, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
— РФ будет вынуждена начать военную операцию против Финляндии, если правительство разместит в республике ядерное оружие третьей страны. Мы решительно выступаем против такой идеи и будем продолжать отстаивать политику нейтралитета, — написал он в соцсети X.
Политик назвал опасной историю с размещением ядерного оружия в Финляндии.
Хельсински допускают возможность того, что Москва выразит протест в ответ на снятие запрета на транзит ядерного оружия. Об ранее сообщил глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен. Он добавил, что отмена запрета поможет сократить риск того, что Финляндия окажется объектом для военных действий со стороны РФ.
Французский президент Эммануэль Макрон также объявил о том, что поручил увеличить количество ядерных боеголовок, которые находятся на вооружении армии. При этом он не стал называть их точное число.
Депутаты Государственной думы приняли официальное обращение к парламентам Британии, Франции, ЕП и ООН. Они призвали сообщество принять срочные меры, чтобы не допустить ядерного конфликта.