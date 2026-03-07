Госдеп США одобрил продажу 12 тысяч авиабомб Израилю на сумму в $151,8 миллиона

Ранее армия Израиля ранее раскрыла подробности масштабного удара по объекту в центре Тегерана. В операции участвовали более пятидесяти истребителей. Самолёты сбросили свыше ста боеприпасов по подземному комплексу, который, по данным израильских военных, использовался руководством Ирана. Целью стал крупный командный бункер, расположенный под землёй. По утверждению израильской стороны, сооружение создавалось для верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.