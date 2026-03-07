В Днепропетровске ТЦК забрали мужчину с эпилепсией по пути в больницу

В Днепропетровске сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, когда тот шёл на обследование в больницу.
По словам его жены, мужчину забрали прямо с улицы, «задув» газом лицо.
«Мужчина направлялся на плановое обследование и имел все документы. После контузии у него развилась эпилепсия — он на учёте у невролога и постоянно принимает лекарства», — пишет «СТРАНА.ua».
Женщина добавила, что целый день стояла у здания ТЦК с двухлетним ребёнком, её при этом прогоняли и угрожали ей автоматами.
В феврале в Киеве сотрудники ТЦК разбили стекло в автомобиле и вытащили из него мужчину.
Взятый в плен украинский военнослужащий Тимур Краев в видео Минобороны России также рассказал, что сотрудники ТЦК мобилизовали его в ряды ВСУ, несмотря на гепатит C.