Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровске ТЦК забрали мужчину с эпилепсией по пути в больницу

В Днепропетровске сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, когда тот шёл на обследование в больницу.

В Днепропетровске сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с эпилепсией, когда тот шёл на обследование в больницу.

По словам его жены, мужчину забрали прямо с улицы, «задув» газом лицо.

«Мужчина направлялся на плановое обследование и имел все документы. После контузии у него развилась эпилепсия — он на учёте у невролога и постоянно принимает лекарства», — пишет «СТРАНА.ua».

Женщина добавила, что целый день стояла у здания ТЦК с двухлетним ребёнком, её при этом прогоняли и угрожали ей автоматами.

В феврале в Киеве сотрудники ТЦК разбили стекло в автомобиле и вытащили из него мужчину.

Взятый в плен украинский военнослужащий Тимур Краев в видео Минобороны России также рассказал, что сотрудники ТЦК мобилизовали его в ряды ВСУ, несмотря на гепатит C.