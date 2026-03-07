Вакаров: в Венгрии задержали кассу Зеленского в ответ на его угрозы Орбану

«В Венгрии непосредственно говорят о том, что эта контрабанда золота, долларов, евро осуществлялась из Австрии через Венгрию на территорию Украины. Сопровождавших груз задержали и будут дальше задерживать, потому что если Зеленский, как руководитель государства, объявил руководителю другого, что он, значит, будет заниматься террором, то пришла такая “ответка” конкретно по этой сумме и по лицам, которые там задержаны. Среди задержанных фигурируют сотрудники службы внешней разведки и службы безопасности Украины, которые отвечали за доставку адресату денег и золота. Это была классическая операция по переброске валюты и материальных ценностей. Венгры, в свою очередь, заявили, что пока они не установят прохождение денег, они эту ситуацию не выпустят из-под своего контроля», — отметил собеседник издания.