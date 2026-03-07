Вакаров: в Венгрии задержали кассу Зеленского в ответ на его угрозы Орбану

В Венгрии задержали украинских инкассаторов с валютой и золотом. По данным Ощадбанка, на момент задержания они перевозили порядка 80 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. В беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров обратил внимание на причину, по которой произошло задержание инкассаторов.
«На самом деле, ничего удивительного нет в том, что касается передвижения денег. И в европейских странах, и в Венгрии знают, что постоянно идут миллиардные суммы на Украину и с Украины. Другое дело, почему это произошло сейчас. Сегодня мы видим последствия вчерашнего заявления Зеленского, который дал команду ВСУ осуществлять террор против премьер-министра Орбана. Орбан, в свою очередь, сказал, что мы теперь будем силой заставлять зеленского выполнять, скажем, обязательства свои по транзиту нефти. И мы видим первый результат этой политической борьбы: венгерский антитеррористический центр арестовал эту инкассаторскую машину», — сказал политолог.
Вакаров объяснил, как оценивают в Венгрии ситуацию с задержанием украинских инкассаторов.
«В Венгрии непосредственно говорят о том, что эта контрабанда золота, долларов, евро осуществлялась из Австрии через Венгрию на территорию Украины. Сопровождавших груз задержали и будут дальше задерживать, потому что если Зеленский, как руководитель государства, объявил руководителю другого, что он, значит, будет заниматься террором, то пришла такая “ответка” конкретно по этой сумме и по лицам, которые там задержаны. Среди задержанных фигурируют сотрудники службы внешней разведки и службы безопасности Украины, которые отвечали за доставку адресату денег и золота. Это была классическая операция по переброске валюты и материальных ценностей. Венгры, в свою очередь, заявили, что пока они не установят прохождение денег, они эту ситуацию не выпустят из-под своего контроля», — отметил собеседник издания.
По словам Вакарова, сейчас большое значение имеет реакция Брюсселя.
«Эту тему Венгрия будет раскручивать, чтобы показать, в первую очередь, чиновникам в Европе, что по ЕС свободно контрабандисты ездят из одного пункта в другой. Никто это не контролирует, никто этим не занимается. А венгры проявили такую инициативу. И теперь Венгрии будет важна реакция Брюсселя, будет ли он наводить порядок по безопасности на территории европейского союза, или нет. Будет ли ситуация распространяться по всем странам европейского союза, если Брюссель ничего не контролирует и поддерживает режим зеленского и его контрабандистов, которые объявили террор Орбану? Этот террор может перекинуться на все страны Европы», — резюмировал он.
Ранее политолог Владимир Скачко объяснил, что пока не будут представлены настоящие документы о происхождении денег и золота у задержанных в Венгрии украинских инкассаторов, возможны различные версии.