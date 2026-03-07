Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РАН: самым распространённым после русского языка в России является татарский

Заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич рассказала, что самым распространённым после русского языка в России является татарский. По её словам, в стране насчитывается примерно 4,3 млн его носителей.

Заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич рассказала, что самым распространённым после русского языка в России является татарский. По её словам, в стране насчитывается примерно 4,3 млн его носителей.

Кроме того, самыми распространёнными языками на территории нашей страны являются чеченский (1,3 млн), украинский (более 1,1 млн), башкирский (1,1 млн) и чувашский (более 1 млн).

Также, по информации РИА Новости, в топ входит аварский язык с более 900 тыс. носителей, армянский (около 660 тыс.) и кабардино-черкесский (более 515 тыс.).

Ранее филолог Алиса Маслина рассказала, что поколению альфа сложно сдавать ОГЭ по устному русскому языку из-за изменений в когнитивных привычках и цифровой среде коммуникации.