РАН: самым распространённым после русского языка в России является татарский

Заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич рассказала, что самым распространённым после русского языка в России является татарский. По её словам, в стране насчитывается примерно 4,3 млн его носителей.
Кроме того, самыми распространёнными языками на территории нашей страны являются чеченский (1,3 млн), украинский (более 1,1 млн), башкирский (1,1 млн) и чувашский (более 1 млн).
Также, по информации РИА Новости, в топ входит аварский язык с более 900 тыс. носителей, армянский (около 660 тыс.) и кабардино-черкесский (более 515 тыс.).
