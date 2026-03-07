Эксперт Никулин сказал, кто ответит за гибель 150 девочек в школе Ирана

«Если США признают поражение, то, наверное, понесут ответственность, если поражение они не признают и война закончится, скажем так, ничем, то скорее всего, нет», — сказал он.
По словам Никулина, администрация следующего президента может использовать эту историю в своих интересах.
«Может, это произойдёт при следующей администрации. Они просто признают, что предыдущие были неправы. Конгресс осудит все это дело, если это будет признано как военное преступление в самих США. Такое у них бывает, тогда, может быть даже компенсации какие-то они выплатят, хотя это маловероятно. Может, даже какого-нибудь “стрелочника” привлекут», — объяснил военный эксперт.
Собеседник издания, уточнил, что президента США Дональда Трампа могут привлечь к ответственности за удар по школе в случае объявления ему импичмента.
"Трампа вряд ли привлекут. Президентов пока ещё у них не сажали. Но если сейчас демократы, допустим, победят осенью на выборах в конгресс, создадут какую-нибудь комиссию, начнут собирать материалы для импичмента Трампа, тогда возможно.
Тут все зависит от политической конъюнктуры. Если она сложится для Трампа неблагоприятно внутри страны, значит, возможны любые издержки. В случае импичмента на него вполне могут возложить ответственность, в том числе, за военные преступления", — сказал Никулин.
Как стало известно, американские чиновники сообщили СМИ, что ответственность за гибель детей в иранской школе может лежать на США, но следствие продолжается и не исключается, что новые данные могут доказать на причастность другой стороны.
Напомним, удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана был нанесен 28 февраля, в первый день масштабных атак США и Израиля по территории страны. В результате погибли 150 учениц и 21 преподаватель.